Roger Willians chefe de gabinete do delegado Bruno Lima

Fora do time PSDB de Americana, Roger Willians agora será chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, pasta que será comandada pelo deputado Bruno Lima.

Roger postou a novidade em suas redes sociais nesta terça-feira com uma foto ao lado de Bruno, que é forte atuante na causa animal pelo estado de São Paulo.

A saída de Roger do PSDB e do “time Macris” mostra que a sigla perde toda força em Americana. Restam (por enquanto) dois bons vereadores tucanos, Lucas Leoncine e Vagner Malheiros.

APOSTA EM NOVA ODESSA. Vanderlei Macris, agora sem mandato, deve tocar o PSDB. No último dia 3, Macris esteve em Nova Odessa com vereadores tucanos de lá. Com a vitória de Vagner Morais para a presidência da Câmara, o partido ainda mostra fôlego no município, diferente de Americana.

