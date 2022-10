A Rodoviária de Americana recebe, no próximo domingo (09), mais uma edição do Urbanuz Beat 2×22 – Campeonato de Breaking, organizado pelo produtor Leandro Lins e realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur). A entrada é gratuita.

O breaking surgiu no Bronx, na cidade de Nova York, nos anos 70, como um estilo de dança de rua ligado à cultura hip hop. A prática evoluiu e foi confirmada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como modalidade nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Mais que um esporte ou uma dança, o breaking é um estilo de vida ligado à cultura urbana e inclui passos como giros, movimentos rápidos e deslocamentos no chão ao som de uma batida musical contagiante. Em Americana, há registros de dançarinos praticantes do breaking desde 1984, segundo os organizadores.

Cerca de 300 pessoas são esperadas para o evento, que vai premiar os melhores B-boys e B-girls com prêmios de R$ 600,00 para o primeiro lugar, R$ 300,00 para o segundo colocado e R$ 100,00 para o terceiro. As inscrições para as batalhas de breaking 2×2 serão feitas no local, a partir das 13h.

Estão confirmados os jurados Índio (Funk Fockers), Tuketty (Los Peda´s), Keb (Instrusos Crew). O evento terá apresentação dos MCs Ed & Julio Gago, com DJs Fritas & Burns nas pickups.

A Rodoviária de Americana fica na Rua Ítalo Boscheiro, 220, Campo Limpo. Mais informações pelo telefone (19) 3408-4800.