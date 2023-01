Rodolfo Kivitz ganha nova rotatória na Fazenda Velha

Rodolfo Kivitz ganha nova rotatória na Fazenda Velha. Para melhorar as condições de tráfego e a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa está construindo uma nova rotatória em substituição às antigas alças de acesso da Rodovia Rodolfo Kivitz à Estrada Municipal Eduardo Silva, conhecida como “Estrada do Dodozinho” e que liga os bairros de chácaras da região da Fazenda Velha, próximo à 1ª Igreja Batista. Apoiam a iniciativa a Diretoria de Serviços Urbanos e a Coden Ambiental.

Por serem mão dupla, as alças no trecho – que antes formavam uma espécie de bifurcação ou “triângulo” – geravam conflitos e, por vezes, levaram a pequenos acidentes no local. Depois de concluída a obra, o motorista será obrigado a seguir o fluxo de mão única ao contornar a rotatória – ou seja, manter a direita ao trafegar pelo local, respeitando a nova sinalização vertical (placas) e horizontal (faixas indicativas no solo).

Em complementação à melhoria, o Setor de Trânsito realizou nessa semana a sinalização de solo no local, com novos sinais de “pare” e setas indicativas de sentido obrigatório, garantindo mais segurança aos motoristas que trafegam pela via. As novas regras já estão valendo.

“No local, existia uma espécie de ‘triângulo’, que confundia os motoristas que transitavam ali. Os motoristas eram induzidos a transitar no sentido horário, trazendo muito perigo para quem passava pelo local”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Segundo ele, “a pedido da população e por determinação do prefeito Leitinho, fizemos um levantamento detalhado da situação no local”. “Este problema era antigo e, para melhorar, era preciso fazermos esta rotatória e uma nova configuração na sinalização. Trocamos os postes de lugar e retiramos o ‘triângulo’ que existia ali, substituindo pela rotatória montada com tachões. Já fizemos a sinalização horizontal e fizemos uma rotatória provisória. Nos próximos dias, faremos a rotatória permanente e colocaremos os tachões para divisão de sentido”, acrescentou Goes.

“A ação é parte de uma série de melhorias no trânsito. Os trabalhos são contínuos e seguem determinação do nosso prefeito Leitinho, que pediu uma atenção especial nos pontos mais críticos da nossa malha viária. Estamos fazendo também esse reforço na sinalização de trânsito nas escolas para a volta às aulas”, completou a autoridade de Trânsito.

“Os serviços de revitalização das sinalizações das ruas e avenidas, especialmente as próximas às escolas, também seguem de forma contínua. Temos realizado as benfeitorias de sinalização de trânsito gradualmente, nas principais ruas e avenidas da cidade, garantindo maior segurança aos motoristas e à população em geral”, completou o próprio prefeito Leitinho.

