A terceira rodada do Campeonato de Futebol Amador Gigantão 1ª e 2ª divisões terá vinte jogos no próximo final de semana, com os times entrando em campo no sábado e domingo (24 e 25).

Após duas rodadas, o primeiro colocado na primeira divisão é o time do São Roque, com seis pontos, duas vitórias, sete gols pró e um gol contra. Em seguida, na segunda colocação, vem a equipe do Descubra, com seis pontos, duas vitórias, seis gols pró e nenhum gol contra. Em terceiro, está o Bruxela/São Jerônimo, com seis pontos, duas vitórias, oito gols pró e três gols contra.

Na última colocação, está o Boa Vista, com duas derrotas e cinco gols contra.

Na segunda divisão, Lions está em primeiro lugar, com quatro pontos, uma vitória, um empate, oito gols pró e dois gols contra. Sporting ZNC vem em seguida com quatro pontos, uma vitória, um empate, seis gols pró e três gols contra. Em terceiro, está o Unidos da Morada, com quatro pontos, uma vitória, um empate, cinco gols pró e dois gols contra.

Na lanterna, o Atlético Jardim dos Lírios tem duas derrotas, dois gols pró e dez gols contra.

Confira as partidas da terceira rodada:

1ª divisão – partidas no sábado, dia 24 de setembro

– São Jeronimo/Bruxela X Guanabara, às 13h45, no campo do São Vito

– Guarani X Parná, às 13h45, no campo do Parque Gramado

– Zanaga X Faixa Preta, às 15h45, no Centro Cívico

– Jardim América II X Zanaga B, às 15h45, no campo do São Vito

– Unidos da Mathiensen X São Roque, às 15h45, no Centro Cívico

– Descubra X M.D.P, às 13h45, no Centro Cívico

– Boa Vista X Parque Gramado, às 13h45, no campo do Guarani

– Cidade Jardim X Predador, às 15h45, no campo do Parque Gramado

– Cantareira X Mirandola, às 15h45, no campo do Unidos

– São Vito X Unidos da Mathiensen, às 13h45, no campo do Unidos

2ª divisão – partidas no domingo, dia 25 de setembro

– Unidos da Morada X Desportivo Boer, às 8h, no campo do São Luiz

– Payssandu X Leão, às 8h, no campo do São Manoel

– Atlético Guanabara X Estrela Azul, às 8h, no campo do Guanabara

– Grêmio Horizonte X Unidos São Luiz, às 10h, no campo do São Luiz

– Santa Cruz X Sportig ZNC, às 10h, no campo do São Manoel

– Real Santa Fé X Arsenal, às 10h, no campo do Guanabara

– Jardim América X Liverpool, às 8h, no campo do Parque Novo Mundo

– Barrocos X Atlético Clube Novo Mundo, às 8h, no campo do Zanaga

– Lions X Morada Do Sol, às 10h, no campo do Parque Novo Mundo

– Lírios City X Unidos do Monte Verde, às 10h, no campo do Zanaga