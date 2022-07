Encontro do Cidadania em Americana esta sexta-feira trouxe para a região o deputado federal e líder estadual da legenda Alex Manente. Estiveram presentes na reunião ‘puxada’ pelo secretário e habitação de Americana Luiz da Rodaben o vice prefeito Odir Demarchi, o prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder, os presidente da Câmara de Americana Thiago Martins, de Iracemapolis Jean Carlos Ferreira e de Araras Rodrigo Soares.

Ainda estiveram no evento ‘muitos amigos’ de várias cidades como Salto e a vizinha Santa Bárbara d’Oeste.

O encontro animou a assessoria de Manente na região. O deputado está no segundo mandato e já enviou para Americana cerca de R$ 4 milhões – foi eleito o melhor Deputado Federal do Brasil pelo Ranking dos Políticos, é autor da PEC Prisão na Segunda Instância- Tem um projeto que restringe as “saidinhas” de presídios que deverá ser votada na primeira semana de agosto