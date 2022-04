O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV) apelou por mais esforços para a recuperação da represa de Salto Grande, que banha a cidade e pode ser um dos mananciais de água para cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“A recuperação da Represa do Salto Grande é uma das nossas prioridades e seguimos buscando o envolvimento das cidades da nossa região. Falei novamente deste assunto na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, realizada hoje em Artur Nogueira, que contou com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido.”