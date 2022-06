A RMC (Região Metropolitana de Campinas) já recebeu quase R$ 700 milhões em investimentos do governo estadual para obras de mobilidade através do programa “Novas Estradas Vicinais”, prevê garante obras para recuperação da pista, pavimentação de estradas em terra e melhorias em sinalização e sistema de drenagem, além de recapeamento e construção de viadutos. O balanço foi apresentado nesta terça-feira pelo chefe de Gabinete do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Hugo Koga, que representou o superintendente do órgão, Edson Karam, na reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC realizada nesta terça-feira no espaço Mescla, da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas.

Na soma entre os 20 municípios que compõem a Região Metropolitana de Campinas, o valor chega a R$ 688,7 milhões entre obras que já foram concluídas, estão em andamento (a grande maioria) ou em processo de licitação. Algumas são de grande porte, como a recuperação da Estrada Ivo Macris, em Americana – que recebe investimentos na ordem de R$ 15,4 milhões -, a duplicação da SPA 110/330, que liga Sumaré e Paulínia (investimento de R$ 21 milhões); e a construção de um viaduto entre Hortolândia e Sumaré, que recebe mais de R$ 41 milhões em investimentos do governo estadual.

A reunião na PUC-Campinas foi comandada pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Gustavo Reis, e pelo diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Benjamim Bill Vieira de Souza. Participaram os prefeitos Luiz Dalben (Sumaré – vice-presidente do Conselho), Dario Saadi (Campinas), Chico Sardelli (Americana), Júnior Felisbino (Cosmópolis), Zezé Gomes (Hortolândia), João Lolli (Santo Antonio de Posse), Fernando Capato (Holambra) e Edivaldo Brischi (Monte Mor), bem como os vice-prefeitos Alessandro Miranda (Nova Odessa) e Adézio Dias (Engenheiro Coelho), além do deputado estadual Dirceu Dalben e representantes das secretarias estaduais. Todos foram recepcionados pelo reitor da PUC, Germano Rigacci Júnior.

“O governo estadual tem sido um grande parceiro dos municípios da Região Metropolitana de Campinas, não apenas em se tratando de recuperação de estradas, mas em todas as pastas. Sumaré, por exemplo, tem recebido grandes obras e é inegável o empenho do governador Rodrigo Garcia”, ressaltou o prefeito sumareense, Luiz Dalben, vice-presidente do Conselho. “Quando se investe em mobilidade urbana, todos ganham. Ainda mais em se tratando da nossa região, que é uma região com muitas empresas e que escoa sua produção para o país inteiro”, completou Zezé Gomes, prefeito de Hortolândia.