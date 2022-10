O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou nessa terça-feira (18/10), em Jaguariúna, da 237ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas). O encontro, que aconteceu nas dependências da Motorola, foi presidido pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do CD-RMC, Gustavo Reis, e contou com a participação do prefeito de Sumaré e vice-presidente do órgão, Luiz Dalben, demais prefeitos do CD-RMC e do deputado estadual reeleito Dirceu Dalben.

Reis abriu a reunião falando da importância da integridade dos municípios que compõem a RMC, lembrando que “a identidade desta importante região metropolitana foi construída ao longo desses 20 anos”. “O Conselho é forte e unido, o que tem feito a diferença, especialmente no período de pandemia”, afirmou.

VERBA REGIONAL

Ao fazer o uso da palavra, Leitinho aproveitou para solicitar informações da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) sobre a liberação de uma verba de R$ 18 milhões do Fundocamp prometida para uso das cidades.

“Gostaria de saber se essa verba será liberada até o final do ano, já que não só Nova Odessa quanto os demais municípios foram contemplados. Também estive conversando com o Tarcísio (candidato a governador do Estado) e ele falou que manterá todos os convênios e projetos em andamento, independente de partido do prefeito, porque são muito importantes para a Região Metropolitana”, disse o prefeito novaodessense.

O secretário de Estado de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, fez apresentação das ações da pasta e garantiu que “o Estado de São Paulo é o mais importante e leva o Brasil para cima. Queremos ajudar porque somos paulistas e guerreiros e queremos o melhor para o Estado”.

CÂNCER

Ainda na pauta do dia, a diretora regional de Saúde Fernanda Vasconcelos (DRS-7) falou sobre o Plano Regional de Combate ao Câncer, que é o principal problema de Saúde Pública e que já está entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países.

“É necessária a atenção primária à saúde como forma de combater os ‘nós’ críticos, com a ampliação dos serviços especializados em oncologia, ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e o matriciamento em oncologia”, discursou.

Além dele também explanaram sobre atualização de projetos na área de Segurança Pública, os delegados José Henrique Ventura (Deinter 2) e Kleber Altale (Deinter 9, respectivamente); e, na área de Saúde, a doutora Elaine Ataíde, superintendente do Hospital de Clínicas da Unicamp, que propôs a criação de uma “malha” dentro da RMC a fim de melhorar o atendimento e diminuir as filas – de forma integrada – não só em relação à Oncologia, mas das cirurgias eletivas, entre outras.