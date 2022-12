Rita Lee é um dos ícones da música brasileira. Conhecida como Rainha do Rock, a cantora e compositora é uma referência do gênero musical desde a década de 60, com vários sucessos ao longo da carreira. Neste dia 31, a artista completa 75 anos de idade e, para festejar a data, um levantamento foi produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para apresentar aos seus fãs as curiosidades sobre suas canções.

Uma delas é a música de Rita Lee mais regravada e mais tocada nos últimos 10 anos no Brasil: “Mania de você”, uma parceria com o marido Roberto de Carvalho. A canção é um dos hits da cantora e foi nome do seu álbum de estúdio lançado em 1979. Entre as mais tocadas também se destacaram “Colombina”, parceria com Ed Motta, e “Agora só falta você”, que ficaram em segundo e terceiro lugares desse ranking, respectivamente.

Rita Lee é paulistana e nasceu no último dia do ano de 1947. A cantora e compositora Rita Lee tem 315 obras musicais e 638 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, ela teve mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de TVs Rádio e Shows.

Ranking das músicas de Rita Lee mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Música ao vivo, Casas de Festas e Diversão, Sonorização Ambiental, Carnaval e Festa Junina)

1 – Mania de você Rita Lee / Roberto de Carvalho

2 – Colombina – Ed Motta / Rita Lee

3 – Agora só falta você – Rita Lee / Carlini

4 – Caso sério – Rita Lee / Roberto de Carvalho

5 – Desculpe o auê – Rita Lee / Roberto de Carvalho

6 – Ovelha negra – Rita Lee

7 – Lança perfume – Rita Lee / Roberto de Carvalho

8 – Ando meio desligado – Sergio Dias / Arnaldo Baptista / Rita Lee

9 – Fora da lei – Ed Motta / Rita Lee

10 – Baila comigo – Rita Lee

11 – Amor e sexo – Arnaldo Jabor / Rita Lee / Roberto de Carvalho

12 – Nem luxo nem lixo – Rita Lee / Roberto de Carvalho

13 – Alô alô marciano – Rita Lee / Roberto de Carvalho

14 – Reza – Rita Lee / Roberto de Carvalho

15 – Jardins da Babilônia – Lee Marcucci / Rita Lee

16 – Doce vampiro – Rita Lee

17 – Balada do louco – Arnaldo Baptista / Rita Lee

18 – Mutante – Rita Lee / Roberto de Carvalho

19 – Saúde – Rita Lee / Roberto de Carvalho

20 – Pagu – Zélia Duncan / Rita Lee

Ranking das músicas de autoria de Rita Lee mais regravadas

1 – Mania de você – Rita Lee / Roberto de Carvalho

2 – Ando meio desligado – Sergio Dias / Arnaldo Baptista / Rita Lee

3 – Mutante – Rita Lee / Roberto de Carvalho

4 – Ovelha negra – Rita Lee

5 – Agora só falta você – Rita Lee / Carlini

6 – Desculpe o auê – Rita Lee / Roberto de Carvalho

7 – Lança perfume – Rita Lee / Roberto de Carvalho

8 – Baila comigo – Rita Lee

9 – Caso sério Rita Lee / Roberto de Carvalho

Top top – Sergio Dias / Arnaldo Baptista / Rita Lee / Liminha

10 – Alô alô marciano – Rita Lee / Roberto de Carvalho

Balada do louco – Arnaldo Baptista / Rita Lee