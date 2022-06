O Rio Branco foi derrotado de virada na tarde deste sábado em Jundiaí. A equipe do RBEC saiu na frente com gol do zagueiro Guilherme Dias, de cabeça no início do jogo. O Paulista empatou logo após com chute fora da área e virou no final do segundo tempo, após cabeceio de escanteio.

Rio Branco joga próxima partida em casa, sábado dia 11 de Junho, as 15:00hrs no Estádio Décio Vitta.

RACISMO- O zagueiro Guilherme Dias do Rio Branco afirma ter sido vítima de insultos racistas.

O Atleta alega ter sido chamado de “macaco” por um jogador do Paulista.

Diretoria do clube aguarda a divulgação da Súmula do jogo para agregar ao depoimento na Polícia Civil, segunda feira em Americana.