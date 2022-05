O Rio Branco venceu a equipe do Independente de Limeira por 1×0 na tarde deste sábado no Estádio Décio Vitta. O gol foi marcado por Vítor Hugo, após cruzamento de Murilo pela esquerda.

Com a vitória, Tigre vai a 13 pontos e assume a Liderança do Grupo, restando a partida de amanhã, entre união de Araras e Itapirense para completar a rodada. Próxima partida sábado dia 04, as 15:00hrs em Jundiai, contra a equipe do Paulista.