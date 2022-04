O Rio Branco venceu na estreia em seus domínios. O Tigre recebeu o Paulista de Jundiaí esta tarde, no Estádio Décio Vitta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista e aplicou um belo 3 a 0 no time adversário.

Primeiro tempo de jogo, o Tigre partiu pra cima da equipe adversária, e logo aos 17 minutos, jogada trabalhada de escanteio, Vitor Hugo abriu o placar para o Tigre. A equipe do Professor Betão Alcântara continuou buscando o ataque, e aos 39 minutos chegou ao segundo gol com Uesley, aproveitando belo troca de passe para receber livre dentro da área e aumentar a diferença do Tigre, 2×0.

No segundo tempo o Rio Branco controlou bem o jogo, atuando no contra ataque. Aos 27 minutos do segundo tempo, novamente em cobrança de escanteio a bola sobrou para João Celeri fechar o placar para o Tigre. Rio Branco 3×0.

Agora o Tigre soma um empate e uma vitória, dormindo na liderança do grupo 4, com 4 pontos e 3 gols de saldo.

Próximo confronto será contra a equipe do Itapirense, próximo sábado (07/05) as 15:00hrs.

A equipe de Itapira está na segunda posição com os mesmos 4 pontos mas com 2 gols de saldo, um a menos que o Rio Branco, o jogo será válido pela terceira rodada e valerá a liderança do grupo.