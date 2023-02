Rio Branco e União no mesmo grupo do Paulistinha

O Rio Branco Esporte Clube participou



esta semana do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, reunião que define o regulamento para a disputa do Campeonato Paulista Sub 23 da temporada 2023. A competição está prevista para começar no dia 23 de abril com encerramento em 30 de setembro.

Representado pelo presidente Gilson Bonaldo, o Tigre conheceu seus adversários e seu grupo na competição. No total são 36 times em busca de duas vaga na série A3 de 2024. Alocado no grupo 4, o Rio Branco tem a companhia de Amparo AC, Colorado Caieras, FC SKA Brasil, Paulista FC e União Barbarense.

O regulamento no início da competição apresenta 6 grupos de 6 times cada, se enfrentando entre si em turno e returno, classificando-se 4 times por grupo, no total de 24 classificados.

Na segunda fase, os 24 times serão divididos em seis grupos levando em consideração o critério técnico. Classificam 1º e 2º de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros à próxima fase.

Na terceira fase, os 16 clubes classificados serão divididos em quatro grupos com confrontos em turno e returno, classificando os dois primeiros de cada grupo para as fases de mata-mata. Empates nos placares agregados a partir desta fase serão decididos nos pênaltis.

Nas fases eliminatórias, as equipes se enfrentam em ida e volta até a grande final. Os finalistas avançam para a série A3 de 2024 e decide-se o campeão.

Nova divisão

Por maioria dos votos, ficou definido que em 2024 haverá uma nova divisão no futebol de São Paulo. Campeão e vice do Campeonato Paulista Sub23 Segunda Divisão deste ano garantem o acesso ao Paulistão A3 de 2024, enquanto as outras 14 melhores equipes da competição se juntam aos dois rebaixados da Série A3 deste ano para formar a nova divisão.

