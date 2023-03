Rio Branco traz novo analista de desempenho para a temporada

O Rio Branco Esporte Clube apresentou nesta semana o novo analista de desempenho do clube para a temporada 2023 no Campeonato Paulista Sub 23, Renan Cichowitz (24), natural de São Paulo, é graduando em Ciência do Esporte pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP.

Atuou por um ano e seis meses como analista de mercado pelo XV de Piracicaba. Seu último clube como analista de desempenho foi o Rio Claro.

LEIA TAMBÉM: Americanenses. 16 medalhas na Copa Tietê de Karatê

A câmera e o notebook com programas de edição serão seus grandes companheiros de batalha na Paulista sub-23, através dos vídeos produzidos e os jogos capturados, Renan será os olhos da comissão técnica para pontos positivos e negativos da equipe, além de analisar as equipes que o Tigre terá pela frente durante a competição.

“Expectativa muito grande por colaborar com a comissão técnica com as informações e estudos sobre nossa equipe e, claro, apresentar as informações dos adversários que teremos pela frente na competição”, disse.

Texto e foto Alex Ferreira / Assessoria de Imprensa

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento