O Rio Branco sofreu sua primeira derrota no Campeonato Paulista Sub 23 B1. A derrota foi em Itapira. O Rio Branco amargou o revés no placar ao perder por 3 a 2 para o time da casa.

Apesar de ter feito a virada depois de sair perdendo, o Tigre tomou o revés. A Itapirense buscou o ataque e fechou o Placar a favor.

Próximo confronto em Americana, sábado dia 14 de maio as 15:00hrs contra a equipe do Amparo.