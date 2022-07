O Rio Branco perdeu na estreia da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1- O Paulistinha. O Tigre jogou em Americana nesta tarde de Sábado e perdeu pelo Placar mínimo de 1×0 da equipe de Mauá.

Na segunda etapa o Tigre chegou a marcar duas vezes, porém ambos anulados pela arbitragem. Próxima partida em Presidente Prudente contra a equipe do Grêmio Prudente, no sábado as 15:00hrs.