O novo técnico do Rio Branco de Americana, Paulinho Maclaren estreou com vitória no comando do time. Tigre venceu por 2×1 o confronto desta tarde contra a equipe do Amparo. Os gols do Rio Branco foram marcados por Vítor Hugo e William Monteiro.

Paulinho Maclaren promoveu algumas mudanças e deu certo!

Agora é enfrentar o União São João em casa, no próximo Sábado dia 25, as 15:00hrs, pela última partida da primeira fase.

VAMOS TIGRE