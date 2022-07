O Rio Branco de Americana segue mal na segunda fase do Paulistinha da Série B. O Grêmio Prudente deu um bom passo rumo à próxima fase ao golear o Rio Branco por 4 a 1 na tarde deste sábado (9), pela segunda rodada da Segunda Fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista – Sub-23 (Segundona). No total, seis jogos foram realizados.

Pelo Grupo 08, o Grêmio Prudente, no estádio Paulo Constantino, venceu o Rio Branco por 4 a 1 e pulou para a liderança isolada, com seis pontos, abrindo três do Mauá, que perdeu para o XV de Jaú, que também tem três, por 2 a 1. Na lanterna, o time de Americana ainda não pontuou.

No Grupo 09, Inter de Bebedouro e Flamengo ficaram no empate sem gols, melhor para o time de Guarulhos, que lideram, com quatro pontos, contra dois do seu rival. Joseense, com um, e Taquaritinga, com zero, jogam neste domingo.