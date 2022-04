O Rio Branco saiu com empate sem gols em sua primeira partida no Campeonato Paulista. A equipe do Técnico Betão Alcantara foi a Limeira encarar a Limeirense e se comportou bem desde o início da partida.

Atuações de destaques para nosso Goleiro Nayan, os laterias Gabriel e Fabrício, e ao Capitão William Monteiro. Tigre volta a campo próximo Sábado as 15:00hrs em Americana, contra a equipe do Paulista, pela segunda rodada do torneio.