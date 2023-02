Esporte Clube convida para a coletiva de imprensa: “Tigre temporada 2023” com a participação do técnico Marcus Grippi e do gerente de futebol, Brenno Pressoto. A apresentação será na semana que vem, dia 14.

Os temas abordados serão a apresentação oficial de novos jogadores, que realizarão exames médicos durante a semana, além dos integrantes da comissão técnica.

Local: Estádio Décio Vitta

Data 14/02/2023 Horário: 17h00

A equipe Rosa conquistou a vitória de virada por 2 x 1 na disputa transmitida ao vivo na programação do Esporte Espetacular

Natalia Guitler, campeã mundial de futevôlei e teqball, somou mais um título na carreira numa partida disputadíssima na manhã desse domingo (05), nas areias da Praia da Costa, Vila Velha, no Espírito Santo, em um cenário lindo, céu azul, sol e mar.

Quem assistiu a disputa na arena ou pela tv, ao vivo na Globo, no Verão Espetacular, pôde conferir um verdadeiro espetáculo entre o time Rosa com Nat, Tavinho, Vanessa Tabarez e Fabi Simões, e o time Azul com Josy, Paraná, Lane e Cacau Fernandes, grandes feras – campeões mundiais na modalidade e atletas do futebol feminino.

As defesas espetaculares da atleta carioca Natalia Guitler foram fundamentais para a conquista do título, de virada. O time Rosa venceu o Azul com parciais de 18/20, 18/15 e 15/14 no tie-break.

“Minha vontade é de chorar de tanta alegria. Foi um momento muito importante para mim, pelo meu retorno este ano depois de uma lesão no joelho, a cirurgia – artroscopia, as fisioterapias. Foram quase três meses parada. A minha volta num grande evento como esse, que marca a história do futevôlei por ter tido um elenco majoritariamente feminino, 3×3 com duas mulheres e um homem em quadra e com uma vitória como essa, me deixa muito feliz e realizada. Um ganho muito importante para nós mulheres no esporte”, finaliza Natalia Guitler.