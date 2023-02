O Rio Branco apresentou esta semana à Federação Paulista de Futebol as datas e os horários alterados dos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23.

Conforme solicitação, os jogos devem acontecer aos sábados e quartas-feiras às 15h00, como tradicionalmente aconteceu nos últimos anos. O Rio Branco está no grupo 4 da competição e tem a companhia do União Barbarense, Paulista de Jundiaí, Caieiras, SKA Brasil, Amparo Atlético Club e SKA BRASIL.

O Tigre estreia no campeonato em casa, contra o Paulista de Jundiaí, no dia 22 de abril às 15h00. Nas próximas semanas, após os testes físicos já realizados nos últimos dias, o clube deve anunciar os nomes de alguns jogadores que farão parte do elenco da temporada 2023.

O Rio Branco tem o patrocínio para temporada 2023 dos Supermercados Pague Menos, Americana Mall e Poty.

