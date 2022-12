No dia 20 de novembro, a cerimônia de abertura marcou o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A repercussão do tema agitou a população em todo o globo e, no Brasil, o assunto foi destaque também no meio digital, atingindo mais de 390 mil menções nas redes durante a primeira semana de jogos. É o que indica uma análise recente da Comscore, parceira reconhecida para planejamento, transações e avaliação de mídia, que se propôs a investigar os desempenhos do torneio nas redes sociais, registrando o perfil da audiência, a performance das marcas e os tópicos mais comentados.

De acordo com os dados coletados pela ferramenta Shareablee entre 20 a 24 de novembro de 2022, e publicados pela Comscore no infográfico “Insights Social: Copa do Mundo e estreia do Brasil“, marcas como Itaú, Guaraná Antarctica, Magalu, Nubank, McDonald’s e Adidas foram as que mais engajaram com o público neste período. O Itaú, por exemplo, obteve um crescimento de mais de 1398% no engajamento em suas ações (curtidas, compartilhamentos, comentários).

Marcas mais engajadas no Mundial:

Em relação à estreia do Brasil no Mundial, o País somou mais de 109 mil menções nas redes. Magalu, Budweiser, Itaú e Vivo foram as marcas que mais engajaram o público nas redes durante a estreia do Brasil. Já Richarlison foi a estrela dentro de campo e também na mídia – o jogador teve um crescimento de 239% de ações nas redes sociais entre 20 e 24 de janeiro -, somando mais de 10,5 milhões de ações.

Entre o público mais ativo nas postagens, o levantamento da Comscore identificou mais de 120 mil autores únicos na primeira semana de jogos, a maioria (56%) sendo homens. Além do interesse por esportes (18%), a audiência também expressa afinidade com temas como música (15%), games (10%), e artes plásticas (8%).

“Um evento de proporção mundial como este é, sem dúvida, uma enorme oportunidade para as marcas criarem conversas, conteúdo relevante e histórias envolventes nas redes sociais. As plataformas de mídia social são o espaço ideal para estabelecer conexões em tempo real durante as partidas, levando em consideração a força social da torcida, reunida com amigos e familiares”, comenta Ingrid Veronesi, diretora sênior da Comscore para o Brasil.

A análise completa da Comscore pode ser acessada em:

https://www.comscore.com/Insights/Infographics/Insights-Social-Copa-do-Mundo-e-estreia-do-Brasil.

Sobre a Comscore

A Comscore (NASDAQ: SCOR) ajuda especialistas em marketing e empresas de mídia em cada etapa do ciclo de publicidade, em todas as plataformas. Com dados que combinam inteligência digital, TV ao vivo, espectadores de filmes e OTT com informações avançadas sobre o público, a Comscore permite que compradores e vendedores de mídia quantifiquem o comportamento de várias telas e tomem decisões de negócios com confiança. Líder comprovado na medição de audiências digitais, audiências de set-top box e publicidade em escala, a Comscore é uma fonte independente, confiável e abrangente de terceiros para medição entre plataformas.