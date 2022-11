O Brasil venceu a Sérvia na estreia na Copa do Mundo, no Catar, na tarde desta quinta-feira. Com dois gols do Richarlison no segundo tempo, o time brasileiro conquistou a vitória.

O técnico Tite usou as 5 substituições, entre eles, no segundo tempo, Richarlison e Neymar deixaram o jogo.

A partida teve 7 minutos de acréscimo, que não foram suficientes para que os times marcassem gols.