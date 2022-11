Irmão do ex-prefeito Erich Hetzl e nome forte do Podemos em Americana, Ricardo Hetzl foi exonerado da prefeitura esta segunda-feira.

RH foi um dos coordenação da campanha a deputado estadual do vereador Leco Soares (Podemos) e pode ter criado mal estar com outros vereadores da base do prefeito Chico Sardelli (PV).