A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Obras e Serviços, iniciou nesta quinta-feira (1) o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos.

O serviço, realizado por escavadeira hidráulica de braço longo, ocorre em frente ao Parque Araçariguama, entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua Costa Rica.

A ação preventiva consiste no aprofundamento da calha e retirada do material assoreante, que obstruí o leito do Ribeirão e impede o livre fluxo das águas.