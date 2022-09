A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, entregou nesta quinta-feira (1) a reforma da quadra poliesportiva da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito. O prefeito Chico Sardelli fez a entrega oficial da quadra, em evento que contou com a presença do secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Thiago Milhim.

A reforma contemplou a instalação de piso vinílico em PVC, par de traves móveis para futebol de salão e handebol, par de postes para rede de vôlei oficial e par de tabelas de basquete em acrílico.

A revitalização foi concretizada graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, que adquiriu e transferiu os equipamentos e providenciou pessoal especializado para as obras por meio do Programa 100% Esporte. A cooperação entre Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão de Convênios, e Estado foi intermediada pelo vereador Leco Soares.

“Minha gratidão ao secretário de Esportes do Estado, Thiago Milhim e ao governador Rodrigo Garcia. Agradeço também ao vereador Leco, que auxiliou na intermediação desse programa, e à secretária Grasiele. Acredito muito no poder transformador do esporte e tenho certeza que este espaço será muito bem utilizado”, disse o prefeito Chico.

O secretário de Esportes do Estado, Thiago Milhim destacou a qualidade do trabalho: “Esse é o mesmo piso do Pan-americano, confortável para os atletas, seguro e durável. É uma alegria enorme poder atender Americana, que tem tido um protagonismo muito grande no governo do Estado de São Paulo porque tem pessoas muito competentes, com muita autoridade política, muita lisura, muita credibilidade”, destacou o secretário.

A secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva, disse que o próximo passo é a reforma da cobertura: “Agora vamos melhorar a cobertura da quadra, um problema antigo que precisa ser resolvido. Agradeço ao apoio do Estado e ao prefeito Chico por priorizar o esporte em nossa cidade”, destacou.

O vice Odir falou sobre o empenho da Administração na área do esporte e destacou o trabalho da Secretaria: “A secretária Grasiele faz porque gosta e quer o melhor. Muito obrigado, você sabe o quanto está ajudando o governo Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse.

Também estiveram no evento o líder do governo na Câmara, Thiago Brochi; os vereadores Silvio Dourado e Pastor Miguel Pires; o presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins; o diretor da Agemcamp, Benjamim Bill Vieira de Souza; a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes; o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto Vieira dos Santos; o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; o inspetor Wendeo, representando o diretor comandante da GAMA, Marco Aurélio da Silva; e o representante do Instituto Jr Dias, Paulinho Dias.