Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (29) pela Revista IstoÉ – Ranking “As Melhores Cidades do Brasil 2022” (Austin Rating) aponta Santa Bárbara na 1ª posição entre os municípios de médio porte (população entre 50 e 200 mil habitantes) nos Indicadores Sociais – subgrupo Qualidade de Vida.

A reportagem intitulada “Bem-estar é a palavra de ordem” destaca que Santa Bárbara não poupa esforços quando o assunto é qualidade de vida da sua população, com atenção aos itens básicos para uma vida digna de seus moradores.

O texto aborda conceitos de Mobilidade Urbana, Ensino e Saúde como alguns dos itens que fizeram com que Santa Bárbara d’Oeste ganhasse entre as cidades de médio porte, no grupo dos Indicadores Sociais, subgrupo Qualidade de Vida. “Administrada atualmente pelo biólogo e doutor em Zoologia Rafael Piovezan (MDB), tem aproximadamente 196 mil habitantes, e se destaca no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da região metropolitana da cidade paulista de Campinas”

A publicação ressalta ainda investimentos na área de Saúde e o enfrentamento à pandemia da Covid-19, a liderança no ranking regional de empregos e a citação que Santa Bárbara foi a nona cidade que mais gerou empregos formais, no primeiro trimestre de 2022, em números absolutos, segundo dados oficiais divulgados pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). “Pensar numa cidade mais sustentável e equilibrada envolve itens como transporte público, rede de Saúde e Educação de qualidade”, traz outro trecho da publicação.

Entrevistado pela IstoÉ, o prefeito Rafael Piovezan destaca que “Qualidade de vida é um termo que abrange muitas áreas, incluindo o potencial do desenvolvimento econômico, em que Santa Bárbara é protagonista com novos empreendimentos, com o aumento das exportações, com a menor taxa de desemprego da RMC”, abordando ainda a reorganização administrativa e financeira realizada, possibilitando a estabilidade e equilíbrio financeiro e orçamentário, interferindo assim diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. “Fizemos um acompanhamento de perto em relação aos gastos públicos e alcançamos um superávit”.

Ainda de acordo com o prefeito na entrevista, “são situações que se interligam para que um bom índice ou uma conquista relevante sejam alcançados. Não é algo que ocorre da noite para o dia. Tudo isso acontece graças a um projeto de gestão confiável”, abordando também as reformas das escolas da rede municipal de ensino, a implantação do projeto que zerou a fila de crianças que aguardavam vagas em creche – projeto premiado dentro do Estado de São Paulo – qualificação da rede de ensino, além da parceria com grandes universidades como UFScar Unesp e USP, encerrando que “É óbvio, que a Saúde foi e é o maior desafio. É justo dizer que pela formação me senti na obrigação de conversar e passar a minha visão sobre o papel da ciência. Acredito que o meu preparo acadêmico, sendo biólogo e professor ao longo de anos, ajudou no enfrentamento dos desafios que se colocaram durante a pandemia”, disse Rafael.