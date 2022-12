É hora de celebrar a chegada de 2023. Na praia ou na montanha, o importante é aproveitar a virada do ano para recarregar a energia. Em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, o Embaúba Boutique Hotel está com tudo pronto para oferecer aos seus hóspedes uma noite inesquecível de réveillon. O empreendimento, que abriu as portas recentemente, oferecerá uma ceia especial e programação musical variada.

Os pacotes para o réveillon são compostos de quatro diárias – de 27 de dezembro a 1º de janeiro – e incluem um jantar no primeiro dia de estadia e pensão completa nos demais dias (bebidas não inclusas). Na noite de Ano Novo, será servido um welcome drink, além de ceia especial, com direito a um espumante por casal, sucos, refrigerantes, chopp e batidas.

Os preços variam de acordo com o tipo de acomodação e custam a partir de R$ 15.360 (Chalé Bal – dois adultos). Os pets também são bem-vindos no Embaúba, que cobra uma taxa única de R$ 350. Para reservas ou mais informações: (21) 9244-0320 (WhatsApp) ou no Instagram @embaubaboutiquehotel.

Embaúba Boutique Hotel

O empreendimento de luxo reúne aconchego e privacidade em meio a uma área de 480 mil metros quadrados. O local foi totalmente recuperado cinco anos após o início de um plano de manejo que vislumbrou um local de experiências e hospedagem que une a sofisticação da hotelaria com a simplicidade dos elementos naturais.

Possui 24 confortáveis chalés construídos e decorados com material de fibra natural, como bambu, vime e palha. Detalhes da decoração inspirados em Bali encantam os visitantes, como um caminho de bambu que leva a uma gruta com imagem de Buda ao fundo; day bed centenário de uma princesa da Indonésia; queda d’água com banheira em pedra vulcânica; e o Bambu Bar (bar da piscina com decoração ímpar).

Para os momentos de bem-estar e descanso, os hóspedes podem se entregar aos tratamentos no Matahari Spa, que tem decoração inspirada na estética asiática e utiliza os produtos cuidadosamente selecionados da marca brasileira Avatim, com a proposta de equilibrar corpo, mente e ambiente. Um dos atrativos do spa é a banheira original de pedra vulcânica trazida de Bali especialmente para o projeto.

Para quem deseja explorar as belezas da região, o Embaúba oferece passeios por trilhas e outras experiências dentro e fora da propriedade. No interior, uma das opções é o Espaço Eucalipto – inicialmente chamado de Cinema ao Céu Aberto, pois será utilizado para a projeção de filmes e espetáculos e abrigará eventos corporativos. Outras sugestões são o mirante para yoga com vista para as montanhas do Parque Municipal de Teresópolis; e as fontes de água Goa Gajah e Legong. A encantadora Gruta Liang Bua e a queda d´água Banyumala Twin complementam o leque de opções para hóspedes e visitantes.

Le Canton

Também em Teresópolis, o Le Canton oferece uma programação variada, que inclui ceia especial de réveillon, Festa da Virada, show de luzes, show de mágica com Gustavo Vierini, espetáculo infantil, estação de lazer com brinquedos infláveis, Festa Neon e Festa da Espuma.

Os pacotes são compostos de sete diárias – de 26 de dezembro a 2 de janeiro e custam a partir de 10 x de R$ 1.099 (Hotel Magique – dois adultos e uma criança). Informações pelo telefone: (21) 3613-9500 ou pelo e-mail: [email protected]

Focado na hospedagem para toda a família, o resort conta diferentes atrações para adultos e crianças durante o ano inteiro. Para o verão, uma das grandes novidades a serem desfrutadas será a nova piscina, que tem 230m de extensão e capacidade para até 200 pessoas. Além disso, o Bar Léman, próximo à piscina central, foi ampliado e saltou de 55 para 103 lugares.

O Le Canton inaugurou, também, uma nova pista coberta para boias canadenses na Pista Mont Blanc, localizada no Hotel Magique. A atração, vinda diretamente da Bélgica, tem 800 metros quadrados e um revestimento sintético próprio para prática de esportes de neve, importado da Romênia.

Aliás, é no Hotel Magique onde funciona o Parc Magique, o único parque de diversões coberto localizado dentro um resort no Brasil. É uma das principais atrações para crianças na Região Serrana do Rio. Um dos destaques é a nova atração: um dragão gigante no qual os pequenos sobem e escorregam, saindo pela boca. Outros são a roda gigante, o barco viking infantil, duas salas de realidade virtual de última geração com mais de 90 jogos, simulador de montanha-russa, Just Jump, cama elástica gigante, com 120 metros quadrados. Não hóspedes podem comprar ingresso pelo site do hotel ( https://lecanton.com.br/ ).

O Le Canton conta, também, com quatro novas quadras de areia para futevôlei, vôlei de praia e beach tennis. Elas se juntam às quadras de vôlei, futebol, tênis e mini golfe, já disponíveis no Canton Ville. Para usar as quadras de beach tennis, o hóspede só precisar agendar o horário, sem custo adicional na diária. As aulas, com dias e horários, são divulgadas na programação do hotel, disponível no app Easy Trip.

Além disso, no Castelo Medieval, outra grande atração do hotel, adultos e crianças podem se divertir com pista de boliche, totó, ping-pong e sinuca. O Sport Bar, recém-inaugurado, completa a experiência. Desde o final de 2021, é possível acessar o Castelo, que fica no alto da montanha, com um bondinho em estilo suíço pra lá de charmoso.

Portobello Resort & Safári

Se o seu desejo é passar o réveillon à beira-mar, o Portobello Resort, em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, a menos de 1h20m do Rio, é a melhor opção. Entre o mar e o verde, ocupa uma área verde de 25 milhões de metros quadrados e reúne estrutura de praia e montanha em um mesmo complexo.

O pacote de sete diárias – de 26 de dezembro a 2 de janeiro de 2023 – custa a partir de R$ 21.879,00 para casal em apartamento Standard. Inclui: pensão completa (café da manhã, almoço e jantar servidos no restaurante – bebidas são pagas à parte); diárias para duas crianças de até 12 anos no mesmo apartamento dos pais; atividades de lazer para adultos e crianças com os monitores do hotel; 1 hora de quadra de tênis por apartamento e por dia não cumulativo; festa de Réveillon com ceia especial incluindo água mineral, refrigerante, água de coco, cerveja nacional em lata, vinho nacional (branco e tinto), whisky 8 anos e espumante. Informações e reservas pelo telefone (21) 2789-8000 ou no e-mail [email protected]

Para os mais “praieiros” dá para curtir os dias de sol com um mergulho na praia exclusiva do local, praticando esportes na areia (como beach tennis) ou dando uma volta pelo mar a bordo de uma prancha de Stand-up Paddle (ski aquático e wakeboard também estão no menu de atrações).

Já os hóspedes mais ligados ao ecoturismo têm a possibilidade de explorar toda a natureza do local em caminhadas, mountain bike e cavalgadas. Também dá para visitar o Palmital, uma plantação de palmito pupunha da propriedade. O passeio tem duração de cerca de 4 horas, com direito a trilha, piscinas naturais, sauna a lenha e degustação de palmito na brasa.

Hóspedes podem ainda optar pelas quadras de tênis e vôlei, dois campos de futebol oficiais, caminhadas, passeios de bicicleta, beach tennis, passeios a cavalo e o uso do fitness center. A tarifa do hotel inclui 1h diária para utilização de bicicleta, além de 1h para uso diurno da quadra de tênis e outras atividades temáticas dos pacotes, como as eventuais oficinas de beach tennis.

O Portobello é também o único resort do Brasil que tem um safári para a observação de animais. Em 300 mil metros quadrados, diversos animais das faunas brasileira, europeia e africana vivem em harmonia e liberdade. Circulando em veículos 4×4, os hóspedes têm a oportunidade de avistar tucanos, araras, papagaios, macacos, quatis, emas, marrecos, patos, pavões, antas, cervos, antílopes e lhamas, além de uma família de dromedários.

Para as crianças, o complexo oferece uma diversidade de atrações. No Miniclube Portobello, elas podem brincar o dia inteiro, sob os cuidados de uma equipe de monitores especialmente preparados para o lazer infantil (entre quatro e 12 anos). O clube possui duas piscinas, hidromassagem, mesas de totó, pingue-pongue e espaço aberto com gangorra, balanço e escorrega.