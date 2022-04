A Prefeitura de Americana retomou, nesta quinta-feira (14), as obras de recapeamento asfáltico na região da Avenida Nove de Julho, no bairro São Domingos, com investimento de R$ 958 mil. Os trabalhos serão concluídos no local no próximo sábado (16) e a pintura de sinalização de solo está prevista para ser executada na segunda-feira (18).

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Ataíde Teruel, intermediada pelo vereador Leco Soares.

Os serviços de recapeamento asfáltico já foram executados, no ano passado, nas Ruas Hungria, Bélgica, Bulgária e Amálio Lulu Benencase.

A responsável pela obra é a empresa FFL Sinalização, Comércio e Serviços. Os investimentos abrangem 19.645 mil metros quadrados de vias recapeadas.