A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana realizou nesta quarta-feira (7) uma reunião com o gerente de Meio Ambiente da empresa CPFL Renováveis, Daniel Daibert, que apresentou um relatório sobre o manejo de macrófitas (aguapés) no reservatório de Salto Grande. Segundo a CPFL Renováveis, entre os meses de janeiro e novembro de 2022 foram retirados aproximadamente 258.856 m3, cerca de 249,5 hectares de vegetação flutuante do reservatório.

Todo controle é realizado através do Plano de Manejo que estabelece normas para o uso da área e o manuseio dos recursos naturais. “Hoje a ocupação dos aguapés no reservatório de Salto Grande é controlada em conformidade com o plano e está cerca de 70% abaixo do quantitativo recomendado”, disse o gerente de Meio Ambiente da CPFL Renováveis, Daniel Daibert. “Essas reuniões são de grande importância para acompanharmos todo o trabalho realizado na represa de Salto Grande. Vamos continuar com a fiscalização dessas ações e o empenho para melhorarmos nossa represa, em parceria com a CPFL”, disse o secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira. Também participaram da reunião o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia; o diretor da Unidade de Fiscalização, Cicero de Jesus; e Adelmo Passos, representando o Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Municipal.