O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi antecipado do dia 13 para 9, quinta-feira. Para conferir as notas, os estudantes devem acessar a Página do Participante e conferir se o boletim de desempenho já está disponível.

Em 2022, aproximadamente 3,4 milhões de estudantes se inscreveram e 2,49 milhões realizaram as provas. Desses, apenas 32.376 optaram pelo formato online da seleção, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

No início de janeiro, o Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou o calendário completo do ENEM. As inscrições serão realizadas entre 8 e 19 de maio deste ano. As provas estão agendadas para os dias 5 e 12 de novembro.

A preparação para os processos seletivos deve começar desde o início do ano letivo, na opinião do coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Londrina, Nilson Castilho. “Além de ser uma prova que mede conhecimentos, o ENEM avalia a capacidade analítica dos estudantes e também seu repertório cultural. Por isso é tão importante estudar de diferentes formas e com antecedência”, explica.

O que muda no ENEM

A implementação do Novo Ensino Médio, em 2022, trouxe também mudanças no ENEM. Em 2024, quando os estudantes tiverem passado pelo ciclo completo do novo modelo, devem fazer provas mais alinhadas aos conteúdos estudados no período, de acordo com Castilho. “A prova do ENEM seguirá as mudanças apresentadas no Ensino Médio, se adaptando aos novos modelos de ensino implementados”, comenta.

Entre as principais mudanças estão a adaptação de acordo com as áreas escolhidas pelos estudantes. No primeiro dia de prova as questões serão interdisciplinares com foco em raciocínio lógico. No segundo dia as questões seguirão quatro opções, com o foco selecionado pelo participante. Estima-se que perguntas discursivas sejam incluídas na avaliação, mudando o atual formato de múltipla escolha e redação.

Sobre os Colégios Maristas

Os Colégios Maristas estão presentes no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo com 21 unidades. Nelas, os mais de 25 mil alunos recebem formação integral, composta pela tradição dos valores Maristas e pela excelência acadêmica. Por meio de propostas pedagógicas diferenciadas, crianças e jovens desenvolvem conhecimento, pensamento crítico, autonomia e se tornam mais preparados para viver em uma sociedade em constante transformação. Saiba mais em www.colegiosmaristas.com.br.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)[1] é uma prova de admissão à educação superior realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. Foi criada em 1998 inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio no país.[2] Seu resultado só iria servir para o acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras em 2004, após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar a lei do Programa Universidade para Todos (ProUni) e, em janeiro de 2010, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) foi desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) durante o governo do ex-presidente Lula, para os candidatos se inscreverem em instituições de Ensino Superior públicas.

Em 2014, o Enem era o maior exame vestibular do Brasil, em número de inscritos, cerca de oito milhões, e o segundo maior do mundo, atrás somente do Gāo Kǎo, o exame de admissão do ensino superior da República Popular da China.[3] O exame também é equivalente ao Baccalauréat da França, ao Abitur da Alemanha, ao A Levels do Reino Unido (exceto Escócia), ao Highers da Escócia, ao Selectividad da Espanha, ao Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) de Portugal ao Daigaku Nyūshi Center Shiken do Japão, ao Suneung da Coreia do Sul e ao SAT e ACT dos Estados Unidos.[4]

A prova também é feita por pessoas com interesse em ganhar bolsa integral ou parcial em universidade particular através do Programa Universidade para Todos (ProUni), ou para obtenção de financiamento através do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). Entre 2009 e 2016, o exame serviu também como certificação de conclusão do ensino médio em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), antigo supletivo, substituindo o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que voltou a ser realizado a partir de 2017.[5] Em algumas universidades, substituiu o tradicional vestibular.[6]

Apesar de seu sucesso como forma de ampliar o acesso ao ensino superior, o Exame acumulou controvérsias durante sua história. A edição de 2009 foi cancelada após o vazamento da prova. Em 2010, uma falha na impressão das provas prejudicou candidatos. Em 2019, ocorreram inconsistências nas notas dos candidatos. Em 2021, às vésperas do Exame, funcionários do INEP demitiram-se massivamente, alegando “pressões ideológicas” por parte do Instituto e denunciaram a censura prévia de questões no ENEM.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou

nesta quarta-feira (08) a reforma e ampliação da Escola Municipal de Educação Fundamental (EMEF) Paulo Freire, no Parque Novo Mundo. Ele visitou a unidade ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Educação Vinicius Ghizini e da secretária adjunta da pasta, Evelene Ponce Medina.

Os serviços incluem a ampliação e redimensionamento da secretaria e da sala da direção, a construção de sanitários com acessibilidade, a instalação de cobertura metálica entre o pátio e a quadra e a substituição de 2,3 mil m² de telhas de barro por telhas termoacústicas, nos blocos A e B e na área administrativa. Ao todo, cerca de 70% do telhado será trocado.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento