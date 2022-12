Uma das atrações do novo Curso de Gastronomia da PUC-Campinas será a abertura de um restaurante escola em anexo às cozinhas no Campus I. Ele contará com ambiente contemporâneo alinhado com as mais novas e elegantes tendências do setor de alimentação e será aberto aos docentes, discentes, funcionários, público externo e convidados, oferecendo desde serviços de cafeteria pela manhã a refeições completas no horário do almoço em sistema à la carte com opções de menu executivo (entrada, prato principal e sobremesa) a um preço fixo.

O restaurante tem por finalidade, além de suprir as necessidades do público em geral, fazer parte da formação prática dos alunos, onde poderão vivenciar na prática todos os seus setores com a supervisão do chef docente.

A PUC-Campinas abriu o vestibular para Gastronomia com inscrições até 23 de janeiro, provas em 26 de janeiro de 2023 e matrículas entre 2 e 7 de fevereiro. O funcionamento do restaurante está previsto para começar assim que iniciarem as aulas do novo curso.

Novas instalações

O curso de Gastronomia está finalizando as instalações no Campus I em um prédio que terá um espaço gastronômico e o novo restaurante com proposta diferenciada. Serão quatro semestres de duração e 25 vagas no turno matutino

O Centro de Gastronomia reunirá diversas frentes de atuação: um Curso Tecnólogo de Graduação em Gastronomia, um Curso Profissional em Gastronomia, o Restaurante Escola Executivo e um Pool de Negócios Gastronômicos. Segundo Andreia Pimentel, CEO do Centro de Gastronomia, a iniciativa está ancorada nos conceitos e tendências da indústria 4.0.

O Curso Tecnólogo de Graduação será oferecido no período matutino e com duração de quatro semestres. O objetivo é contribuir para a formação de novos profissionais e atender a demanda do mercado regional. O Curso adota a metodologia conhecida como learning by doing – utilizada nas melhores escolas de gastronomia do exterior, a qual privilegia o uso de cozinhas profissionais para aulas práticas, além da oportunidade de atuar em bancadas individuais.

O corpo docente será composto por profissionais que se formaram nas principais escolas de gastronomia da Europa e atuaram em renomados restaurantes internacionais.

O Pool de Negócios Gastronômicos estará integralmente vinculado ao Curso de Graduação em Gastronomia. Essa sinergia tem o intuito de promover mais que o aprendizado técnico da gastronomia.

Já o Curso Profissional de Gastronomia será uma versão mais compacta, de apenas nove meses, e será oferecido no período noturno, duas vezes por semana. Além de aprimorar algumas técnicas específicas da gastronomia, ele é ideal para quem não tem muito tempo e aprecia a arte da cozinha.

O centro, além do restaurante, terá quatro cozinhas com que há de mais moderno em infraestrutura e equipamentos, sendo um deles o estúdio “instagramável” para a realização de aulas interativas dentro do universo digital e plataformas de streaming.

Também estão previstas parcerias no exterior. No Peru, o Lima Peru Le Cordon Bleu e USIL (curso intensivo de cozinha peruana), na França o Relaix Chateau (com estágio remunerado em restaurantes estrelados), e Portugal e Itália, com enogastronomia nas principais vinícolas e pontos gastronômicos.