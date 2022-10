Um italiano diferente das tradicionais cantinas campineiras, em um ambiente aconchegante e repleto de detalhes na decoração fazem do Maialini, em bairro nobre da cidade, ser único. O Chef Nicholas Callejas trouxe a inspiração das Salumerias italianas, locais que servem tanto como empórios como pontos de encontros casuais para os italianos beberem e comerem algo no fim do dia.

Entrada composta de Gnocco Fritto, pães, embutido e queijo. Foto: Fabiana Murgel Estúdio Cumaru

Além do clima tranquilo e a localização em rua calma, a casa se destaca pelos itens exclusivos do cardápio como o Gnocco Fritto, Gnocchi Alla Romana, os embutidos fatiados na hora — sendo que alguns exclusivos na cidade.

O Maialini inspira-se na gastronomia da Emilia-Romagna, do norte da Itália, cuja capital é Bologna. A região é rica em embutidos, queijos, massas com ragu e massas recheadas. Além disso, é a terra do Lambrusco, Prosciutto di Parma, Parmigiano-reggiano, Mortadella di Bologna e outros tantos ingredientes que são usados no restaurante, com destaque para o Culatello, o “rei dos embutidos”.

Todos os pratos preparados pelo Chef Nicholas são feitos com receitas tradicionais ou desenvolvidos a partir de ideias, ideais e ingredientes daquela região, sem abrir mão, é claro, de produtores e fornecedores locais.

Os destaques ficam para os pratos Manzo e Funghi e Gnocchi Alla Romana. O primeiro é preparado com molho à base de cogumelos paris, shitake e Portobello. Leva tomates frescos, abobrinha, caldo de carne e cubos de filé mignon aromatizado com azeite de trufas brancas. As opções de massas artesanais incluem Fettuccine, Pappardelle, Fusilli, Maccheroni, Spaghetti, Penne ou Rigatoni.

O segundo é o Gnocchi de semolina feito na casa, gratinado com parmesão, ragu de cordeiro ou costela desfiada, tomate e ervas. Acompanha chips de mandioquinha. Para os romanos este tipo de Gnocchi é o prato típico das quintas-feiras!

O restaurante também oferece menu executivo, de quarta a sexta-feira no almoço, e é composto com entrada, prato principal e sobremesa. A possibilidade é sempre pensada para ser um serviço ágil e balanceado, mas que permita desde um almoço de negócios até uma refeição casual.

Em setembro, o menu conta com cinco deliciosas opções de principal, entre elas o Fettuccine com cubos de Mignon, Ravioli di Zucca e cebola caramelizada, Peito de frango grelhado, Pescada Amarela e Filé Mignon.

O cardápio executivo é alterado sempre conforme as estações do ano, enquanto o menu fixo tem ajustes pontuais ao longo do ano, conforme as demandas dos clientes.

SERVIÇO:

Rua Emília Paiva Meira, 76, Cambuí.

Reservas: (19) 2515-2738

Horário de funcionamento:

Quarta a sexta: 12h às 14h30 e 18h30 às 23h

Sábado: 12h às 15h e 19h às 23h

Domingo: 12h às 15h30 (último do mês fechado)