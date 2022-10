O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue investindo em obras de melhorias no abastecimento de água para a Zona Leste do município. Quatro novos reservatórios foram construídos recentemente, possibilitando a ampliação em mais 2,750 milhões de litros de água tratada para a região.

O investimento com as obras dos reservatórios foi de R$ 5,5 milhões, em recursos próprios da autarquia e convênio com o Governo Federal e as construções se deram nos pontos de distribuição de água que estão inseridos nas microrregiões do Jardim Santa Rosa, Cidade Nova e Jardim das Palmeiras, atendendo 18 bairros e uma população de cerca de 60 mil habitantes.

Além dos reservatórios que já existiam antes da construção dos novos, cada um dos três pontos de abastecimento passaram a contar com mais um tanque elevado de 250 mil litros de água e mais um tanque apoiado com capacidade de reservação de 2 milhões de litros, este instalado no sistema de distribuição do Jardim Santa Rosa.

As ações contemplam um aumento de 23% da capacidade de água tratada reservada para a Zona Leste, que conta com 30 reservatórios distribuídos em nove pontos de abastecimento, com um total de 29 milhões de litros de água disponíveis para distribuição.