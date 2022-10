O Resenha F.C. sagrou-se campeão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 4ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). No sábado (8), em decisão disputada no Centro Esportivo Municipal “Claudemir Martim Daniel – Mirzinho”, no São Francisco, a equipe venceu o Bosque F.C. nos pênaltis por 6 a 5 – após empate em 0 a 0 no tempo normal.

Yure Fernandes, goleiro da equipe Bosque F.C., recebeu o troféu de goleiro menos vazado da competição com apenas 5 gols sofridos. Ruan Zatoni, do Real Juventude, foi o artilheiro da competição com 7 gols marcados.

Além de Resenha F.C. e Bosque F.C. conquistaram o acesso para a 3ª divisão de 2023 as equipes Real United, Romano City, Real Juventude, Diretoria F.C., Atlético Rochelle e Holandinha.

Confira os participantes da decisão:

Resenha F.C.

Bruno de Castro Apolônio, Bruno Medrado Gomes, Clodoaldo Aparecido de Oliveira, Douglas Henrique Revelino, Gustavo Barbosa Correia, Gustavo Pereira do Nascimento, Iongle Souza Novais, Joclenes Emílio Diehl, Joel Luiz Caetano, Lucas Eduardo Coelho, Lucas Henrique Moreto, Lucas Vicentini, Luís Alves Caris, Luiz Henrique Correa Santos, Maicom Alves Da Silva, Matheus Henrique Borges, Rafael Henrique Caetano, Rodrigo Andrade Teraçan, Sérgio Duarte Teixeira, Thiago Guilherme Campos, Thiago Souza Carvalho, Valdemar David Neto, Victor Cordeiro de Lima, Vinicius Barbosa e Welen de Oliveira Maia

Bosque F.C.

Alex Lambert, Allan Jeferson Tavares de Miranda, Bruno Fernandes Santana, Carlos Alberto Sebastião Junior, Clodoaldo Moreira Francisco, Danilo Eduardo Alves de Sá Nobre, Elivelton Danilo Barbosa da Silva, Fabio Henrique Torricelli Ramos da Silva, Fidelcino de Souza Silva, Giovane Roncasaglia, Guilherme Morales Araujo, Gustavo dos Santos de Almeida, Juliano Oliveira de Nascimento, Kauã Felipe dos Santos Lima, Maicon Emanoel Batista de Oliveira, Mateus William Caspani, Matheus da Silva Prates, Matheus Henrique de Oliveira, Murilo Borges Gentil, Paulo Cesar Freitas Almeida, Renan Nisa de Carvalho, Ricardo Souza dos Santos, Vitor Hugo Vargas da Silva, Ygor Patryck Campos do Nascimento Silva, Yure Fernandes Rodrigues do Ó