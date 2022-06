O partido Republicanos, sigla do pré-candidato a governador pelo estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem novos presidentes nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. As mudanças visam ampliar e fortalecer o partido regionalmente.

Em Santa Bárbara d’Oeste, o partido agora está sob o comando de Adriano Panin, assessor parlamentar, gestor público e aluno do curso de Direito. É um dos principais articuladores barbarense e tem experiência em várias campanhas eleitorais municipais.

Já em Nova Odessa, quem assume é José Alberto, conhecido como Fuminho. O novo presidente é radialista, trabalhou em várias rádios da região e atualmente apresenta o programa “A Voz da Cidade”, transmitido pela Rádio Paraíso FM 90.9.

Molina, que faz parte do time Republicanos desde 2018 e nunca foi filiado a outro partido, é presidente da sigla em Americana, empresário, formado em Engenharia de Produção e pré-candidato a deputado estatual.

Molina acredita que as alterações foram necessárias para que o partido avance a nível regional. “Essas mudanças vão proporcionar maior integração nas ações de crescimento e fortalecimento do Republicanos em nossa região. Temos planos bem detalhados a curto, médio e longo prazo e não mediremos esforços para alcançá-los. Estamos unidos; eles podem contar comigo e fico muito feliz em saber que posso contar com eles também”, enfatizou Molina.

“Sabemos do tamanho do Republicanos e é uma honra poder ser o presidente do partido em Santa Bárbara d’Oeste. A nível regional, temos grandes desafios e a parceria com Molina em Americana e com o Fuminho em Nova Odessa facilitará nosso trabalho”, comentou Adriano Panin.

“Demos um grande passo também aqui em Nova Odessa e estamos empenhados em fazer esse grupo crescer em tamanho e com qualidade. Com o Molina em Americana e o Panin em Santa Bárbara, temos condições de realizar um trabalho em conjunto, pensando regionalmente. Estamos no caminho certo”, enfatizou Fuminho.

O Republicanos, partido conservador, cujo número eleitoral é o 10, se tornou um dos maiores partidos políticos do Brasil. Em São Paulo, a filiação e a pré-candidatura a governo de São Paulo do ex-ministro Tarcísio de Freitas colocaram o partido como protagonista nas eleições de outubro deste ano. Na disputa presidencial, O Republicanos apoiará a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.