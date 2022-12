Para remover tatuagens, cicatrizes, marcas de acne e queloides existem diversos tratamentos estéticos e dermatológicos no mercado. Eles são capazes de atenuar esses aspectos da pele a partir da primeira sessão, minimizando a alteração na aparência e textura da região que sofreu algum trauma.

Pensando nas cicatrizes no rosto e corpo, assim como as marcas de acne, que também são um tipo de cicatriz, e sendo observada em diferentes fases da vida, existem alternativas como: a Luz Intensa Pulsada (LIP), que provoca a redução de telangiectasias (microvasos), rubor e vermelhidão. Também proporciona melhora da aparência de rugas finas e grossas, da textura e aspereza da pele, na redução do tamanho de poros e na secreção de sebo, na elasticidade, na redução da elastose e na diminuição de ceratoses actínicas e manchas.

Reforçando esse tratamento de consultório, Flávia Villela, médica especialista em Dermatologia, explica que ‘’a Luz Intensa Pulsada converte a energia luminosa em calor, atingindo somente o tecido-alvo e aumentando a atividade dos fibroblastos, que são as principais células envolvidas na cicatrização e responsáveis pela secreção das fibras de elastina e colágeno, fora o rejuvenescimento da região através desses componentes’’, diz.

Além da LIP, o peeling químico se destaca como auxílio no tratamento de cicatrizes no geral. O peeling químico, por exemplo, é capaz de atingir camadas mais profundas da pele e, assim, reduzir oleosidade, cicatrizes, rugas de expressão e manchas causadas pelo sol.

Tecnologia a laser

A especialista destaca ainda uma tecnologia versátil que atua na remoção de tatuagens e queloides em regiões pontuais e profundas da pele, que é o Laser Etherea. ‘’Esse tipo de laser identifica o pigmento na pele e realiza o disparo na área sinalizada, minimizando internamente – através de suas ponteiras especializadas – as irregularidades cutâneas ou pigmentos antigos’’, comenta.

O Laser Etherea ainda estimula a produção de fibras de colágeno e elastina – proteínas funcionais do organismo e importantes para a beleza, além de ser um aparelho seguro na distribuição de luz de maneira uniforme, controlada e microprocessada na pele.

‘’Todos esses tratamentos dermatológicos e estéticos podem ser realizados no próprio consultório, mesmo em fototipos de pele mais elevados. Também é indicado no momento da consulta, dermocosméticos para potencializar os resultados para avançar com a remoção desses incômodos do paciente”, finaliza ela.