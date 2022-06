O Fundo Social de Solidariedade de Americana está com um novo ponto de coleta para quem quer doar medicamento para a farmácia do setor. A partir desta quarta-feira (29), a doação pode ser realizada também na sede da Administração Regional do bairro Antônio Zanaga, localizada à Av. Cândido Portinari, 585. A medida atende solicitação do vereador Juninho Dias e tem o objetivo de facilitar o acesso para pessoas interessadas em realizar doações.

A doação na Regional poderá ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h45. Comprimidos podem estar abertos ou fechados, mas pomadas e xaropes são aceitos somente quando os recipientes ainda estão fechados. “Será muito importante esse novo ponto de arrecadação, pois a nossa Farmácia realiza um trabalho extremamente importante com a distribuição gratuita de medicamentos na sede do Fundo Social. Reforçamos que todos os produtos devem estar dentro do prazo de validade”, afirmou a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

A Farmácia do Fundo Social possui farmacêutica responsável e distribui medicamentos, conforme disponibilidade, para pessoas que não têm condições de comprá-los. Para retirar o remédio a pessoa deve comparecer ao Fundo com receita médica, documento de identificação e comprovante de endereço de Americana.

A sede do Fundo Social de Solidariedade fica na Rua das Poncianas, nº 930B, Jardim Glória. A farmácia funciona de segunda a quinta, das 9 às 16 horas, e às sextas, das 12 às 16 horas.