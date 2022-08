O NM levantou no site do Tribunal Superior Eleitoral os bens declarados dos candidatos a deputado federal/estadual da região. Lidera a lista do maior valor Ricardo Molina (Republicano) que disputará uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Obs. A listagem abaixo pode não conter todos os candidatos registrados da região.

CANDIDATOS A DEPUTADO FEDERAL

FEDERAL Maria Giovana Fortunato (PDT) R$2.811.823,68

FEDERAL Vanderlei Macris (PSDB) R$2.351.218,57

FEDERAL Denis Andia (MDB) R$961.291,99

FEDERAL Gualter Amado (Republicano) R$605.277,28

FEDERAL Marschelo (PL) R$116.422,18

FEDERAL Eliel Miranda (PSD) – sem bens

CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

ESTADUAL Ricardo Molina (Republicano) R$7.339.507,89

ESTADUAL Israel Alexandre (PSDB) R$2.932.839,37

ESTADUAL Dr. Adolfo Basso (PDT) R$1.157.278,08

ESTADUAL Kim (PDT) R$772.282,51

ESTADUAL Dirceu Dalben (Cidadania) R$769.848,68

ESTADUAL Dr. Romar (MDB) R$717.573,22

ESTADUAL Dr. Amorim (PTB) R$397.951,00

ESTADUAL Thiago Martins (PV) R$356.523,66

ESTADUAL Leonora (PDT) R$185.000,00

ESTADUAL Dr José (PSB) R$182.674,13

ESTADUAL Professora Juliana (PT) R$18.587,21

ESTADUAL Leco Soares (Podemos) R$550,22

ESTADUAL Jesus Vendedor (Avante) – sem bens

ESTADUAL Batoré (PSC) – sem bens

ESTADUAL Caio Alexandre (PSC) – sem bens