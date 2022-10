A região tem hoje 3 suplentes que podem assumir cadeiras na Câmara Federal ou na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). E ainda viu a reeleição do deputado estadual Dirceu Dalben, que está ‘sub júdice’ segundo o site oficial do TSE.

O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia (MDB) ficou como o segundo suplente do MDB. Seu partido elegeu 5 deputados e apoiou a reeleição do governador Rodrigo Garcia (PSDB), mas este não foi para o segundo turno. Ricardo Molina (Republicanos) ficou como 3o suplente na chapa que elegeu 8 deputados estaduais e apoia Tarcísio de Freitas para o governo do Estado.

MACRIS EM SITUAÇÃO DIFÍCIL– Deputado mais longevo da região, Vanderlei Macris (PSDB) ficou como o 4o suplente da Federação PSDB/Cidadania, que elegeu apenas 5 deputados e perdeu o comando do governo do Estado. Sem o governo do Estado e sem presença em Brasília, Macris e seu grupo deve participar com mais força da prefeitura de Americana ou mesmo ir para a disputa em 2024.

DALBEN CAMPEÃO E NO RISCO– Dirceu Dalben (Cidadania), de Sumaré, foi reeleito a deputado estadual com 93,3 mil votos nas eleições de 2022 deste domingo (2). A partir de 2023, o deputado terá mais quatro anos para ocupar uma das 94 cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).