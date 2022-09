Um grupo de enfermeiros vai protestar contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso de suspender o piso salarial nacional da classe, neste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste. O encontro acontece na Praça Central, ao meio dia.

De acordo com uma das enfermeiras que faz parte da organização, será uma mobilização nacional. O objetivo é que a decisão seja revertida antes das eleições.

“Todos aqui estão sabendo da decisão do Ministro do STF em relação ao nosso piso salarial. Há mais de 20 anos a classe luta por isso, e em menos de um mês da nossa conquista começaram a aparecer empecilhos, e querem tirar o que ganhamos por direito pela lei, dentro de todas as conformidades. Não podemos nos calar mais uma vez, nem permitir o desrespeito conosco como sempre fazem. Não é nosso salário que fará o país entrar em crise, o problema nunca foi e nem nunca será a enfermagem.

Pensando nisso, iremos dar início a uma passeata começando pela Praça Central de Santa Bárbara no dia 10/09 ás 12:00. É de suma importância a presença de todos, ou da grande maioria. Sabemos que as conquistas só vem a partir de protestos e passeatas. Convidem o máximo de pessoas da classe que conhecerem, amigos, parentes, seja da rede pública ou privada. NÃO VAMOS NOS CALAR!”