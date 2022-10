A Prefeitura de Americana participou, nesta terça-feira (4), do encontro regional de mobilização e sensibilização contra o trabalho infantil realizado no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, em Santa Bárbara d’Oeste. O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, esteve no evento que contou ainda com outros representantes dos municípios de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, além de membros do Poder Judiciário, Diretoria Regional de Ensino, profissionais de Educação e CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Os participantes receberam informações sobre o tema para alimentar as redes municipais e estadual de educação. “Americana é referência no assunto e conquistou, em 2021, o primeiro lugar no estado de São Paulo em ações voltadas à erradicação do trabalho infantil. Lugar de criança é na escola e temos atuado junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para garantir que o direito à Educação seja exercido por todas elas”, declarou o secretário Vinicius Ghizini.

O ato reuniu ainda a juíza do Juizado Especial da Infância e da Adolescência de Campinas e juíza do Trabalho Substituta da 1ª Vara do Trabalho de Campinas, Dra. Taísa Magalhães Mendes; o gerente regional do Trabalho em Campinas, Carlos Alberto de Oliveira; a secretária de Promoção Social de Santa Bárbara d’Oeste, Maria Cristina Silva; a secretária de Educação de Santa Bárbara d’Oeste, Tânia Mara da Silva; a supervisora estadual de Ensino, Eliane Luíza de Araújo; o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Bárbara d’Oeste, Dr. Milton Rogério Alves e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, Mariana Leite Zimermann Araújo.