A região do bairro Antonio Zanaga, em Americana, recebe na próxima sexta-feira (22) um importante equipamento público de fomento ao empreendedorismo. Às 15h30, a Prefeitura entrega um posto do Sebrae, que funcionará em uma sala da Administração Regional do bairro, na Rua Luiz Otávio, nº 130. Esta é a segunda unidade do Sebrae no município, que já possui uma na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na região central.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos. Atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

A unidade do Sebrae no Zanaga foi anunciada em dezembro do ano passado pelo prefeito Chico Sardelli durante reunião com o gerente regional da entidade, Fábio Ravazi Gerlach. Desde então, o espaço que abrigará o setor passou por readequações e está pronto para o atendimento.

“Nós temos trabalhado bastante essa questão do empreendedorismo, sempre em parceria com o Sebrae. O empreendedorismo é um fator preponderante de geração de renda e inclusão social. Por isso, é importante darmos esse apoio a quem quer empreender na cidade. E esse novo posto vai ajudar bastante os empreendedores de toda a região do Zanaga”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Rafael lembrou, ainda, que o posto do Sebrae conta com a parceria de entidades como Acia, Sinditec, Aescon, Sincomércio, Sinditec e Ciesp. “A prefeitura cede o local, e o Sebrae oferece todo o mobiliário e os equipamentos de informática necessários para o funcionamento do posto”, esclareceu.