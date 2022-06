O prefeito Chico Sardelli assinou, nesta quarta-feira (29), um convênio com a Secretaria de Estado da Habitação no valor de R$ 500 mil para a construção de uma praça de lazer na região do Mário Covas. O convênio foi intermediado pelo deputado Vanderlei Macris junto ao governador Rodrigo Garcia.

A área destinada à construção pertence à prefeitura e fica na esquina das Ruas Arnaldo Zapella e Francisco Carlos Maciel. O espaço contará com parque infantil, academia ao ar livre e pista para caminhadas.

“Fico muito feliz com mais esse investimento em lazer para nossa população, um local voltado às famílias que residem no bairro. Esse tipo de espaço é muito importante para dar mais qualidade de vida às pessoas”, disse o prefeito Chico Sardelli.