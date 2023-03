Região. Começa a vacinação bivalente em gestantes e puerpéras

Santa Bárbara começa a aplicar vacina bivalente contra Covid-19 em gestantes e puérperas na segunda

A partir da segunda-feira (20) a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste começará a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 em gestantes e puérperas, contemplando a Fase 3 da ação. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), sem agendamento prévio, conforme lista abaixo. Nesta data, o Município também passará a ofertar a “xepa” da vacina bivalente para trabalhadores de saúde, tanto do setor público quando do privado.

A grávida deve comprovar a gestação por meio de exames e a puérpera (45 dias após o parto) levar a certidão de nascimento do (a) recém-nascido, além de apresentarem comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão ou comprovante de que a dose de reforço ou a última dose do esquema básico da vacina foi aplicada em Santa Bárbara d’Oeste e RG/documento com foto.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema básico com vacinas monovalentes, composto pelas duas primeiras doses dessas vacinas, sendo obrigatório ter esta conclusão.

A imunização com a vacina bivalente contra Covid-19 no Município também segue em pessoas com 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos e seus trabalhadores, além de pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais.

“Xepa”

Além dos públicos já inseridos, o Município também oferece a “xepa” da vacina bivalente contra a Covid-19 para os públicos da fase seguinte da vacinação. Neste caso, o próximo grupo contemplado será composto por trabalhadores de saúde, tanto do setor público quando do privado.

Para receber a vacina, este público pode comparecer na UBS mais próxima da residência, deixando nome e número de telefone para contato. Tendo a “sobra” de doses, a equipe da unidade entra em contato para realizar a aplicação.

Além dos documentos já citados, o trabalhador de Saúde apto a receber a vacina bivalente também precisa apresentar o comprovante de que atua na área de Saúde, com vinculação ativa ou registro profissional.

Vale ressaltar que aqueles que não fazem parte do grupo prioritário para vacinação bivalente e que não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.

Com a chegada de novas remessas de vacina bivalente ao Município, outros grupos poderão ser incluídos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

Confira os locais e horários para a vacinação bivalente contra Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste:



• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas / 13 às 15 horas

• UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

Segunda a sexta-feira, das 13 às 17h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

Americana começa a aplicar vacina bivalente em gestantes e puérperas a partir de segunda-feira

A Secretaria de Saúde de Americana vai iniciar na próxima segunda-feira (20) a aplicação da vacina bivalente, contra a Covid-19, em gestantes e puérperas que já tenham completado quatro meses da última dose. A vacina estará disponível em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, sem necessidade de agendamento.

A vacina também está sendo oferecida aos idosos com 60 anos ou mais, indivíduos imunossuprimidos com 12 anos ou mais, pessoas residentes e trabalhadores das ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos).

Xepa para profissionais de saúde

A Vigilância Epidemiológica do município passou a oferecer também a vacina por meio da xepa, ou seja, sobras do imunizante nos frascos ao final das aplicações. A partir da próxima segunda, profissionais da área da saúde humana podem se utilizar dessa modalidade para receber a dose bivalente.

Nesse caso, eles precisam deixar o nome e telefone para contato na unidade básica de saúde mais próxima da residência. Havendo disponibilidade de doses, a equipe da unidade entrará em contato para realizar a aplicação.

A Vigilância ressalta que para receber a vacina bivalente é necessário que o indivíduo já tenha sido vacinado, no mínimo, com a primeira e a segunda dose (independentemente da marca da vacina) há mais de quatro meses.

Saúde da Prefeitura de Nova Odessa começa na 2ª-feira a imunizar gestantes e puérperas com vacina bivalente contra Covid

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa começa na segunda-feira (20/03) a aplicar a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19, como reforço, em mulheres gestante e puérperas da cidade. É a terceira fase da campanha de reforço com a nova vacina, que protege também contra a mutação conhecida como “variante ômicron” do vírus original SARS-CoV-2.

A dose de reforço com vacina bivalente para estes grupos pode ser tomada nas setes UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, que ficam no Centro e nos jardins São Jorge, São Manoel/23 de Maio, São Francisco, Alvorada, Marajoara e Nossa Senhora de Fátima. A imunização ocorre nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30.

Seguem sendo vacinadas na cidade todas as pessoas que se enquadram nos dois primeiros grupos priorizados pelo Ministério da Saúde, a saber: idosos acima dos 60 anos, moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas (nestes casos, acima dos 12 anos).

A nova versão da vacina é uma “atualização” que protege tanto contra a cepa original do coronavírus, de 2020, como também contra a variante ômicron que passou a predominar na “onda” do ano passado. Além de reforçar a proteção geral contra o vírus, ela diminui drasticamente o risco de casos graves e fatais causados pela ômicron.

De acordo com o Ministério da Saúde (via Agência Brasil), a vacina melhora a imunidade contra o vírus da cepa original e também contra a variante Ômicron e tem perfil de segurança e eficácia semelhante ao das vacinas monovalentes. A partir do dia 17/04, , serão incluídas no reforço os trabalhadores da Saúde.

ATENÇÃO PAIS!

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Municipal, Paula Mestriner, desde o dia 27 de fevereiro, quando começou a ser aplicada a vacina bivalente, cerca de 1.100 pessoas já procuraram as UBSs da cidade para receber o reforço. Para ela, a adesão da população segue “dentro do esperado”.

“É de extrema importância manter a vacinação contra a Covid-19 em dia, tomando todos os reforços disponíveis para cada faixa etária, para se evitar as complicações da doença, que ainda circula entre nós. A Ciência conhece mais sobre esse vírus e as repercussões dele sobre nossa saúde, não apenas na fase aguda da doença. Sabemos que a Covid-19 pode trazer sequelas, e algumas pessoas sofrem há meses e anos as sequelas dessa doença”, disse Paula.

“E aproveito a oportunidade para chamar a atenção daqueles pais que, irresponsavelmente, não estão levando seus filhos para tomarem a vacina da Covid. Para evitar que as crianças tenham sequelas no futuro, os pais precisam levá-las para receber a vacina urgentemente”, acrescentou a enfermeira.

OUTROS GRUPOS

Os demais grupos seguem sendo vacinados, caso necessário, com as demais vacinas disponíveis, até completar o esquema vacinal previsto para cada público. São aplicadas na cidade a 1ª e 2ª doses em crianças a partir dos 3 anos (com ou sem comorbidades); 1ª, 2ª e 3ª doses em adolescentes em geral a partir dos 12 anos; 1ª, 2ª e 3ª doses em adultos em geral de 18 a 29 anos; e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses para moradores com 30 anos ou mais, incluindo idosos.

No caso dos bebês, seguem sendo imunizadas as crianças de até 11 anos com as vacinas Pfizer pediátrica (de 5 a 11 anos), Pfizer baby (de 6 meses a 4 anos) e Coronavac (a partir dos 3 anos). A imunização ocorre diariamente, das 7h às 15h30. Já o esquema completo para crianças de 6 meses a 4 anos é com três doses, com intervalo de 4 semanas entre a 1ª e a 2ª doses e de 8 semanas para a 3ª dose. Já as crianças de 5 a 11 anos recebem o primeiro reforço (a terceira dose, ou “D3”), quatro meses após a “D2”.

