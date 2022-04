O aplicativo Freelou! está com uma promoção válida para o mês de abril. Os estabelecimentos cadastrados na plataforma poderão fazer a divulgação de suas vagas de emprego disponíveis de forma totalmente gratuita.

O Freelou! é um aplicativo para celular focado no ramo de alimentação, que conecta bares e restaurantes aos chamados “freelas”, uma classe trabalhadora que cresceu consideravelmente nos últimos anos, ajudando a solucionar demandas por serviços extras, temporários ou emergenciais, e a ampliar oportunidades de trabalho.

Atualmente, o aplicativo está disponível em diversas cidades do interior e capitais e, ao todo, possui mais de 6 mil freelas divididos em especialidades, garçom, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, etc. São mais de 300 estabelecimentos cadastrados e mais de 1600 vagas publicadas.

Em Americana, de acordo com o Data Sebrae, são 31.791 empresas em funcionamento, sendo 2.591 delas no ramo de alimentação, com CNAE 56, referente a bares, restaurantes e similares. O número representa 8.2% das empresas ativas no município.

Já em Santa Bárbara, são 18.351 empresas, sendo 1692 do ramo de alimentação, representando 9,6%.

Em Nova Odessa, são 6.746 empresas e 537 com CNAE 56, 8%. Já em Sumaré, são registradas no Data Sebrae 27.759 empresas, sendo 2.465 do ramo de alimentação, 8,9%.

A permissão para divulgação gratuita das vagas por parte dos estabelecimentos cadastrados fomenta ainda mais a oferta e procura de trabalho no setor, que foi um dos mais atingidos ao longo da pandemia.

O aplicativo, que foi desenvolvido por empresário da Região Metropolitana de Campinas, continua com seu plano de expansão. O download do app pode ser feito para Android na versão para os freelancers aqui e para estabelecimentos aqui. Já para iOs, a versão para freelancers pode ser baixada aqui e estabelecimentos aqui.