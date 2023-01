O ano deve começar com ao menos uma mínima reforma administrativa no governo Chico Sardelli (PV) em Americana. Três fatores devem pesar para que haja uma dança ou acomodação no primeiro e segundo escalões do governo. O NM lista abaixo as principais peças que devem fazer com que o governo tenha novas caras já no começo de 2023.

THIAGO MARTINS- Desde a derrota nas urnas em outubro, tem falado que vai ser secretário municipal. Resta definir para qual pasta vai. Deseja uma de relevância, mas tende a causar ciúmes no vice e em outros vereadores.

PSDB- Sem o governo do Estado e sem o mandato do agora ex-deputado Vanderlei Macris, o PSDB ainda tem peso na cidade (3 vereadores). A tendência é que o partido tenha uma secretaria e abocanhe 10 cargos no segundo e terceiro escalões.

GOV TARCÍSIO- Sardelli declarou apoio e fez campanha para o governador Tarcísio de Freitas. Tem na sua base PL (vice e filho) e outros partidos que estão no novo governo, mas pode precisar ‘abrir espaço’ caso queira fazer um governo em sintonia com o do bolsonarista que assumiu o palácio dos Bandeirantes.