De acordo com pesquisa realizada pela Ticket, marca de benefícios ao trabalhador da Edenred Brasil, 85% dos consumidores que fazem refeições fora de casa estão mais conscientes sobre sua saúde e a necessidade de ter uma alimentação mais saudável após a pandemia de Covid-19. Quando questionados se esperam ofertas mais saudáveis dos restaurantes, 88% disseram que sim, enquanto 12% não têm essa expectativa.

“A pandemia resultou em diversas mudanças no comportamento dos consumidores e é importante que os estabelecimentos estejam atentos às novas necessidades de seus clientes. Nosso objetivo é fornecer aos nossos públicos informações estratégicas para que possam aprimorar cada vez mais o seu atendimento”, comenta Felipe Gomes, Diretor-Geral da Ticket.

Ainda segundo a pesquisa, 51% dos respondentes consideram como “alimentos saudáveis” os produtos frescos, 33% valorizam a clareza das informações nutricionais no rótulo, 30% consideram saudáveis os alimentos que contêm mais salada na composição e 9% responderam comidas veganas e vegetarianas.

A perspectiva dos estabelecimentos

O levantamento realizado pela Ticket também ouviu restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos de refeições prontas sobre a busca dos clientes por alimentação saudável e como esses locais têm atuado para atendê-los. Os resultados revelaram que, embora haja aumento na procura por esse tipo de refeição, alguns estabelecimentos ainda veem barreiras para elevar a oferta de comida saudável.

Cerca de 39% dos comerciantes disseram que houve um aumento nas vendas de refeições saudáveis. Ainda, sobre a demanda por porções menores, 20% revelaram que houve acréscimo na procura deste tipo de refeição; e sobre o interesse em detalhes da composição dos alimentos, também 20% notaram aumento na busca por tais informações. “O comportamento do consumidor sofreu diversas mudanças durante a pandemia, e a preferência culinária seguiu essa tendência. Aos estabelecimentos, cabe observar as demandas dos consumidores e repensar sua estratégia para tentar atender às novas necessidades de seus clientes”, diz Gomes.

Sobre as possíveis dificuldades de oferecer refeições saudáveis em seus estabelecimentos, 51% dos comerciantes concordam que o preparo desse tipo de alimento demanda mais tempo; 30% afirmam que as refeições equilibradas não são tão saborosas quanto as opções menos saudáveis; 71% concordam que preparar refeições saudáveis é mais caro; e 49% afirmam que o preparo é mais difícil.

“Apesar dos empecilhos apresentados por parte dos participantes da pesquisa, quando perguntamos se nos últimos anos eles mudaram seus hábitos e fornecedores visando o preparo de alimentos mais saudáveis, 68% disseram que sim. Ou seja, vemos um movimento nesse sentido, que tende a crescer consideravelmente nos próximos anos”, finaliza o Diretor-Geral da Ticket.

Sobre a Ticket

Pioneira na criação do benefício de alimentação ao trabalhador no Brasil, a Ticket é protagonista na transformação digital do setor ao oferecer soluções inovadoras e de acordo com a legislação vigente. A marca possui benefícios tradicionais e flexíveis nos segmentos de alimentação, refeição, transporte, cultura, incentivos, recompensas, antecipação salarial, saúde, bem-estar, educação e home office, que atendem mais de 7 milhões de empregados beneficiados, 130 mil empresas clientes e 455 mil comerciantes credenciados.

A recomendação da nutricionista Ana Paula Garcia é unir a família no preparo desta importante refeição.

As aulas estão começando e o lanche escolar é uma importante refeição, que exige cuidados no preparo e na organização. Neste momento, surgem as dúvidas sobre como preparar um lanche nutritivo e que também seja bem aproveitado e do gosto da criança.

Preparar o lanche em casa, além de ser uma tarefa que pode unir a família para fazer junto, ainda é uma maneira de economizar nos gastos e garantir a qualidade dos alimentos e a saúde das crianças. “Organizar o lanche das crianças pode ser tornar um momento de união e diversão da família”, afirma a nutricionista Ana Paula Garcia, coordenadora e professora do curso Tecnólogo em Gastronomia e de bacharelado em Nutrição na Uninter.

Refeição saudável

Para ajudar a vida dos pais ou responsáveis a montar uma lancheira saudável, Ana Paula Garcia tem algumas dicas para facilitar a tarefa:

– Montar a lancheira: A primeira dica é envolver a criança no preparo e montagem da lancheira. Essa atividade faz com que ela tenha mais interesse pelos itens escolhidos, além de adquirir conhecimentos sobre os alimentos de forma lúdica. É importante que essa etapa seja feita com planejamento e organização.

– O que colocar no lanche: O lanche escolar é uma refeição intermediária – e não principal. Assim, três itens já são o suficiente para a montagem da lancheira. O ideal é compor este lanche com os três grupos alimentares principais: os construtores (proteínas: iogurte, carne e queijo, por exemplo); os reguladores (minerais e vitaminas, encontrados nas frutas, por exemplo); e os energéticos (carboidrato e gorduras boas, que podemos encontrar no pão, oleaginosas e cereais, por exemplo).

– Frutas, como incluir: As frutas estão entre as melhores opções para se incluir na lancheira. O ideal é escolher as frutas da estação, pois estas são mais nutritivas e acessíveis. Além disso, opte por cortá-las, quando for necessário para o melhor consumo, o mais perto da hora de saída possível – e não esqueça de pingar algumas gotinhas de limão para evitar que escureçam.

– Cuidado: evite escolher alimentos ricos em gorduras, açúcares e sal. Os industrializados, apesar de práticos, são recheados de “calorias vazias” e bastante prejudiciais à saúde. Essa praticidade dos industrializados, pode trazer malefícios ao longo do tempo.

– Bebidas: vale ressaltar a importância de cuidar com bebidas açucaradas. A água permanece sendo a melhor opção. A água saborizada é uma ótima estratégia para que as crianças consumam mais líquido. Coloque alguns frutas e folhas de chá na água para deixar colorido e despertar a vontade nas crianças.

Refeição saudável