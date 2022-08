Desde há muito tempo os servidores públicos de Americana sofrem com a qualidade da refeição que lhes é oferecida. Diversos relatos e notícias que circularam nos últimos meses apontam que não é segredo que a qualidade da refeição oferecida é precária colocando em risco a segurança alimentar dos servidores.

A empresa FGR que celebrou o contrato que é vigente até a presente data não é a que de fato está servindo as marmitas. Por acaso, é a empresa PURO SABOR que acabou de vencer a licitação para os próximos 12 meses.

Durante toda a execução do contrato foram apontados problemas com a qualidade da refeição oferecida. E eram de conhecimento da Prefeitura de Americana as reclamações dos servidores. Mas não se tomaram medidas eficazes para solucionar os problemas.