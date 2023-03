Redes sociais crescem 14% em 2 anos no Brasil

Muito mais do que só conteúdos superficiais online: as redes sociais vêm

crescendo de forma exponencial ao tornar possível estar perto quando se está longe. Sabendo disso, o Cuponation, plataforma online, levantou a performance populacional das redes nos últimos anos.

Apesar dos grandes desafios que as mídias estão enfrentando com o nível de exibição social, se for parar para pensar bem, as redes sociais uniram as populações dos “quatro cantos do mundo” e se transformaram em plataformas de comunicação e de vendas em todos os países.

Na atualidade, o Brasil se encontra há pelo menos 2 anos na 5ª posição do ranking dos vinte e cinco países que mais possuem usuários de redes sociais, independente da finalidade, de acordo com o banco internacional de dados Statista.

A pesquisa, atualizada anualmente, revelou lá em 2021 que nosso país possuía cerca de 159.01 milhões de usuários de mídias sociais conectados diariamente – o que representava pouco mais de 74% de brasileiros acessando na época.

Em 2023, o estudo registrou que o Brasil alcançou incríveis 181.8 milhões de pessoas conectadas nas redes sociais todos os dias. Ou seja, houve um aumento de 14,33% de usuários brasileiros nas redes sociais em 2 anos, segundo o Cuponation.

Voltando ao ranking inicial, nosso território fica atrás somente da China, hoje em dia com mais de 1 bilhões de usuários, da Índia, Estados Unidos e Indonésia. A Argentina fica na última colocação do ranking. Confira a lista completa no infográfico do Cuponation.